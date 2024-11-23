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Лидер абхазской оппозиции назвал условие для налаживания отношений с Грузией

Лидер оппозиции Ардзинба: Грузия должна признать суверенитет Абхазии

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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК заявил, что Грузия должна признать суверенитет Абхазии, чтобы Тбилиси и Сухуми наладили отношения.

Он утверждает, что Грузия должна «признать реальность, которая существует уже более 30 лет».

При этом Ардзинба признал, что грузинский народ может не принять такой шаг. Также он утверждает, что для Грузии есть политические риски. Тем не менее он положительно оценил заявления о том, что кто-то из грузинских политиков хочет принести извинения.

До этого Ардзинба заявлял, что абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии. Так он ответил на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики. Он отметил, что у абхазской оппозиции и президента Грузии «очень разные взгляды не только на настоящее и будущее Абхазии, но и на жизнь, политику и мораль».

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики, после этого он готов уйти в отставку.

Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее в Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации в республике.

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