Оппозиция Абхазии ответила на заявление президента Грузии о солидарности

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии. Об этом заявил в Telegram-канале председатель организации «Абхазское народное движение Адгур Ардзинба, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики.

«Абхазская оппозиция ведет внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии. А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует», — написал он.

Ардзинба отметил, что у абхазской оппозиции и президента Грузии «очень разные взгляды не только на настоящее и будущее Абхазии, но и на жизнь, политику и мораль».

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики, после этого он готов уйти в отставку.

Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее в Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации в республике.