Сенатор назвала предварительные темы послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в следующем году может затронуть ряд социальных вопросов, в том числе помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. Такое мнение высказала в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

Сенатор также уверена, что глава государства обязательно остановится на вопросах дальнейшего расширения всесторонней поддержки регионов, затронет актуальные вопросы школьного и студенческого образования, российской науки, а также темы международной повестки.

Будущее послание президента не только задаст вектор развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, но и станет камертоном справедливости для всего российского общества в части помощи и поддержки многих категорий населения, добавила Косихина.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент может выступить перед парламентом в конце февраля или весной следующего года, подготовку к посланию уже началась.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года.

Ранее Песков рассказал, почему РФ не предупреждала об использовании ракеты «Орешник».