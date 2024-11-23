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Сенатор назвал число стран, готовых выступить против неоколониализма

Сенатор Андрей Климов анонсировал расширение движения «За свободу наций»

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Около десяти государств выразили готовность присоединиться к российскому движению «За свободу наций», направленному против практик неоколониализма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и член бюро постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) Андрей Климов.

Генеральная ассамблея МКАПП проходит в столице Камбоджи Пномпене с 21 по 24 ноября. Тема конференции — «В поисках мира и примирения».

По словам Климова, пока не все члены МКАПП вошли в движение «За свободу наций», поэтому он призвал их присоединиться. Председателем движения является зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сенатор также напомнил, что организация Международная конференция азиатских политических партий не очень хорошо известна в России, но очень хорошо известна в Азии. По его словам, это крупнейшее объединение партий всего мира.

Сенатор высказал мнение, что от того, что обсуждается на МКАПП, зависит очень многое в крайне важной части света.

Ранее Дмитрий Медведев призвал создать реестр потерь от колониализма и неоколониализма.

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