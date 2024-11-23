В США готовят закон, обязывающий Трампа помогать Украине

Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Проукраинские законодатели в Демократической и Республиканских партиях работают над тем, чтобы основные положения, касающиеся поддержки Украины, были приняты к январю. Отмечается, что попытка защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем республиканцев над конгрессом.

Если закон примут, Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины.

Ряд законодателей работают над тем, чтобы превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, сообщил The Hill представитель нижней палаты конгресса.

По данным издания, в настоящее время среди законодателей США нет единой позиции по поводу формы, в которой эти поправки будут обнародованы, при этом у них остается всего три рабочих недели в декабре до инаугурации Трампа.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Трамп может положить конец украинскому конфликту.