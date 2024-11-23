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Пашинян заявил, что армяне настроены на сближение с ЕС

Пашинян: в армянском обществе позитивно настроены относительно сближения с ЕС

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в армянском обществе позитивно настроены на сближение с Евросоюзом. Его слова передает Общественное ТВ Армении.

«Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой», — пояснил Пашинян.

Он уточнил, что эту повестку предложил сам. Пашинян отметил, что в стране появилась инициативная группа, собирающая подписи для вынесения вопроса сближения с ЕС на референдум.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что нет политической логики быть против поведения подобного референдума.

До этого Пашинян заявлял, что народы и общества Армении и Азербайджана должны признать рамки советских границ и двигаться к возобновлению отношений между странами.

Он также выразил готовность заключить соглашение с Азербайджаном до конца 2024 года.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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