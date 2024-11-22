Медведев заявил, что Россия рассчитывает только на свои силы в конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, однако Россия рассчитывает только на свои силы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик отметил, что Россия рассматривает республиканца «как прагматичную личность». Однако Москва, по его словам, не рассчитывает на Трампа. Медведев подчеркнул, что страна опирается только на свои возможности.

«Мы полагаемся только на наши силы и наши оборонные возможности, и мы одержим победу в украинском конфликте», — сказал Медведев.

Несколькими часами ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование украинского конфликта. Он выразил уверенность, что российский и американский лидеры сядут за стол переговоров, а «в меню будет Украина».

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.