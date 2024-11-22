Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Россия рассчитывает только на свои силы в конфликте на Украине

Медведев: Россия рассчитывает только на свои силы и оборонительные возможности

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, однако Россия рассчитывает только на свои силы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик отметил, что Россия рассматривает республиканца «как прагматичную личность». Однако Москва, по его словам, не рассчитывает на Трампа. Медведев подчеркнул, что страна опирается только на свои возможности.

«Мы полагаемся только на наши силы и наши оборонные возможности, и мы одержим победу в украинском конфликте», — сказал Медведев.

Несколькими часами ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что президент России Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят мирное урегулирование украинского конфликта. Он выразил уверенность, что российский и американский лидеры сядут за стол переговоров, а «в меню будет Украина».

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами