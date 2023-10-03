Убийство и массовая высылка дипломатов. Почему поссорились Индия и Канада

В Дели потребовали, чтобы страну до 10 октября покинуло две трети дипломатов Канады, аккредитованных в Индии. Это решение стало новым витком напряженности между двумя странами из-за обвинений Канады в том, что индийская спецслужба якобы организовала убийство Хардипа Сингха Нижара — сторонника создания Халистана, независимого государства сикхов. Ранее страны уже обменялись высылкой дипломатов и поставили на паузу различные виды сотрудничества. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Индия потребовала, чтобы 41 канадский дипломат отправился на родину до 10 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что власти Индии пригрозили после этой даты лишить дипломатического иммунитета представителей Канады, указанных в списке. Всего в Индии у Канады 62 дипломата.

МИД Канады и правительство Индии отказались комментировать ситуацию по просьбе Financial Times.

Канадцы заподозрили индийскую разведку в убийстве

В отношениях двух стран возникла напряженность из-за того, что МИД Канады решил выслать высокопоставленного индийского дипломата Павана Кумара Рая из-за подозрений в разведывательной деятельности. Издание Toronto Star сообщило, что он возглавлял в Канаде резидентуру службы внешней разведки Индии (Research and Analysis Wing — RAW), работая под крышей индийской дипмиссии.

Канадские спецслужбы подозревают Павана Кумара Рая к причастности к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Тогда двое мужчин застрелили Ниджара, а затем скрылись в ожидающей их машине.

Кто такой Хардип Сингх Нижар Хардип Сингх Ниджар — лидер сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия.



Родился в Джаландхаре (Пенджаб, Индия) и мигрировал в Канаду в середине 1990-х годов.



Сторонник создания Халистана — независимого государства сикхов (Индия считает Халистан своей неотъемлемой территорией).



Был застрелен 18 июня на парковке у гурдвары (сикхского храма) в городе Суррей.

«В последние недели канадские органы безопасности изучали достоверные обвинения в потенциальной связи агентов правительства Индии с убийством гражданина Канады Нижара», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении в парламенте.

Трюдо расценил участие иностранного государства в убийстве канадского гражданина на территории страны как нарушение ее суверенитета.

«Я продолжаю призывать правительство Индии к сотрудничеству с Канадой для установления всех обстоятельств происшедшего», — сказал Трюдо.

Сотрудничество пришлось отложить

В индийском МИДе отвергли «абсурдные и ангажированные» обвинения со стороны Канады.

«Мы — демократическое государство с твердой приверженностью верховенству закона», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Индии.

В индийском МИДе обвинили Канаду в покровительстве экстремистов, которые «угрожают суверенитету и территориальной целостности Индии». Якобы в североамериканском государстве они получили возможность вести незаконную деятельность: совершение убийств и торговлю людьми.

«Тот факт, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к таким элементам, по-прежнему вызывает глубокую озабоченность»,

— заявили индийские дипломаты и порекомендовали незамедлительно принять меры юридического характера в отношении «антииндийских элементов».

19 сентября МИД Индии объявил о высылке из страны канадского дипломата в качестве «зеркальной меры» на высылку Канадой дипломата Павана Кумара Рая. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.

Напряженность в отношении двух государств также привела к тому, что Канада отменила визит торговой миссии в Индию, которая должна была состояться в начале октября. Были приостановлены переговоры о подписании торгового соглашения между Индией и Канадой.

«Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне», — заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.