В Сербии критически высказались о способности Каллас выстроить отношения с Россией

При посредничестве будущей главы евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич.

Он подчеркнул, что вся карьера Каллас во время ее работы премьер-министром Эстонии строилась на русофобии, а также на «ненависти ко всему, что русское».

По мнению Станоевича, назначение Каллас на пост главы евродипломатии является несерьезным подходом.

13 ноября в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что как только Кая Каллас возглавит евродипломатию, она продолжит «крестовый поход» Евросоюза против России.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.

Ранее Каллас назвала приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС.