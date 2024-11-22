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В Германии подтвердили наличие плана на случай войны с Россией

МО Германии подтвердило наличие плана на случай войны с Россией

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Mindaugas Kulbis/AP

Министерство обороны Германии подтвердило существование плана на случай возможного военного конфликта. Представитель ведомства Митко Мюллер заявил, что он не является разработкой последних месяцев, а был продуман несколько лет назад, передает ТАСС.

Мюллер подчеркнул, что оборона является задачей всего общества и государства. По его словам, Германии отдается особая роль центрального узла, через который будет идти переброска, снабжение и поддержка сил НАТО.

«Для этого существует необходимость согласования действий. Для этого существует оперативный план, этот документ секретный, он не для публики», — сказал он.

До этого немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писала, что Германия разработала секретный 1000-страничный «Оперативный план Германии» по подготовке к возможному крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

По данным СМИ, в документе перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение и нуждаются в охране. Авторы плана исходят из того, что в случае конфликта на восточном фланге НАТО Германия стала бы перевалочным пунктом для сотен тысяч военных альянса, которых нужно будет переправить в Восточную Европу.

Ранее Шольц пообещал немцам удержать Германию от войны с Россией.

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