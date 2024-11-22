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Путин проведет вечернее совещание, тема пока не объявлена

Песков: 22 ноября президент Путин проведет вечернее совещание

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет 22 ноября вечернее совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О теме совещания объявят позже. Предполагается, что по крайней мере часть мероприятия будет открытой.

Накануне, 21 ноября, президент России Владимир Путин обратился к личному составу вооруженных сил и гражданам страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинской территории.

Глава государства отметил, что эти события происходят на фоне применения дальнобойного оружия западного производства на территории России. Путин назвал применение «Орешника» ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. По его словам, средств противодействия данным российским ракетам сейчас нет.

Он также обратил внимание, что применение дальнобойного оружия против России без привлечения специалистов из западных стран-производителей невозможно.

Ранее в Кремле рассказали, ожидаются ли контакты с администрацией США.

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