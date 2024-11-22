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Захарова прокомментировала намерения Эстонии закрыть посольства из экономии

Захарова: имиджевые потери Эстонии от деятельности ее посольств огромны

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эстония в целях экономии может закрыть 13 из 38 посольств страны в разных странах мира. Комментарий по этому поводу разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала, что министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахне мера представляется сомнительной — с его точки зрения закрытие посольств не приведет к заметной экономии бюджета, а имиджевые потери будут огромными.

«Тут он ошибается: имиджевые потери огромны как раз от «деятельности» этих посольств. Ведь смысла в них нет никакого. Иной внешней политики, кроме брюссельско-вашингтонской генеральной линии, у Эстонии просто нет», — написала Захарова.

По ее словам, эстонская культурная идентичность «размылась в мутных водах либеральных ценностей», а перспектив налаживания устойчивых экономических связей не наблюдается вовсе.

Захарова указала, что «абсурд ситуации зашкаливает», поскольку «у Эстонии имеются средства для оказания помощи киевскому режиму», но денег на содержание посольств страны нет. Она посоветовала эстонской стороне обратиться за финансированием посольств к НАТО, «раз уж единственный смысл их существования — пропаганда установок Альянса».

21 ноября Мария Захарова раскритиковала «план стойкости» Зеленского. По ее словам, он является «очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти».

Ранее Захарова раскритиковала Германию за хаос в Европе.

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