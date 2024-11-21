Захарова раскритиковала «план стойкости» Зеленского

Новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат напомнила, что на фоне крупных потерь Вооруженных сил Украины, «нарастающей деморализации» в рядах армии Зеленский 19 ноября анонсировал в Верховной раде свой новый проект — «план стойкости», состоящий из 10 пунктов и нескольких приложений. Детальная презентация документа должна состояться в декабре.

«Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского», — заявила Захарова.

19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины.

План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

В документе также содержится тезис, что выборы на Украине пройдут только «после победы». Зеленский также озвучил необходимость смены подходов к управлению в армии. Так, в стране должен будет действовать военный омбудсмен, а Минобороны и командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Ранее в Крыму отреагировали на новый план Зеленского.