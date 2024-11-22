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Дугин назвал показательный эпизод, раскрывающий принципы работы СМИ в США

Философ Дугин: СМИ в США показывают только то, что выгодно власти

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в эфире Tsargrad.tv рассказал об одном из эфиров на американском телевидении с его участием после выборов в США в 2016 году. По его мнению, данный эпизод раскрывает принципы работы СМИ в США.

«Ведущая, дама в возрасте, очень вежливо спросила меня: «Можете ли вы подтвердить, господин Дугин, что Россия вмешивалась в американские выборы?» Я ответил, что да, конечно. После вся команда взволновалась. Больше света, больше ракурсов. <...> И я уточнил: да, мы, мол, решили поддержать [экс-госсекретаря США, кандидата в президенты в 2016 году от демократов] Хиллари Клинтон», — рассказал Дугин.

По словам философа, после того, как он произнес имя Хилари вместо Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах, свет погас, равно как и интерес ведущей. Этот фрагмент интервью так и не появился на телеэкранах в США, заключил он.

4 ноября 2024 года ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в выборы. Спецслужбы США обвиняли РФ в тиражировании сфабрикованных видеороликов о нарушениях во время голосования.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в «минировании» избирательных участков в США.

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