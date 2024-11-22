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В США раскрыли, что ярко свидетельствует о провале Украины на фронте

ST: мобилизация узконаправленных военспецов в ВСУ знаменует провал Украины

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Отправка Украиной компетентных узконаправленных военных специалистов в пехоту говорит о крупном «фиаско» как на фронте, так и в управлении государством. Об этом сообщает журнал Strategic Culture.

«(Украина. – прим. ред.) теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что все еще функционирует на ее оборонно-промышленных комплексах», — говорится в сообщении издания.

Издание называет такое положение вещей на Украине «фиаско в управлении страной», поскольку принудительная мобилизация граждан говорит о значительных провалах как на фронте, так и в политике.

До этого сообщалось, что доля принудительно мобилизованных солдат в украинскую армию составляет 75%. Отмечалось, что множество мужчин на Украине пострадали или были задержаны при попытках пересечь границу. Многие мужчины неделями могут не выходить из собственных квартир, чтобы избежать мобилизации.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.

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