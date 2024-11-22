В США заявили о панике в Киеве по одной причине

В Киеве и в украинской армии царит паника на фоне угрозы возможных ответных ракетных ударов России. Об этом заявил американский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News.
«Паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке», — подчеркнул он.
Как отметил Лайонс, похожие настроения царят и в украинской армии на фронте.
По словам журналиста, украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан Украины не поддаваться панике.
20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозы серьезного нападения на Киев». Подробности не сообщались. Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
После этого работу остановили посольства Италии, Испании, Греции и других стран.
Ранее посольство США на Украине возобновило работу после приостановки.