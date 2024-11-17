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Иран пригрозил ускорить ядерную программу в ответ на враждебную резолюцию МАГАТЭ

Глава МИД Арагчи: при враждебной резолюции МАГАТЭ Иран ускорит ядерную программу

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Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA via Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика ответит, если совет управляющих МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии, занимающегося научно-техническим сотрудничеством в ядерной сфере) на заседании 18-22 ноября примет враждебную ей резолюцию. Его слова передает гостелерадиокомпания страны.

«Если они (совет управляющих. — «Газета.Ru)» примут против нас резолюцию, то получат соразмерный ответ Ирана», — сообщил дипломат.

Он добавил, что Тегеран примет новые меры в отношении своей ядерной программы, которые не понравятся МАГАТЭ, и напомнил, что в прошлом страна всегда ускоряла ее развитие после антииранских шагов.

В конце сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с журналистами утверждал, что страна готова вернуться к условиям Соглашения по своей ядерной программе и не намерена продолжать разработку атомного оружия. Политик отметил, что многие страны безосновательно обвиняли Тегеран в попытке создать ядерное оружие, однако пристальное наблюдение со стороны МАГАТЭ и их оценки опровергают эти обвинения.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран.

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