Песков оценил вероятность посредничества Маска в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность посредничества Илона Маска в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что о дипломатических способностях американского миллиардера пока ничего неизвестно. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Маск популярен в сфере технологий, однако «о его дипломатических усилиях, возможностях», на данный момент ничего неизвестно.

Телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ранее Маск прокомментировал разрешение Украине бить ATACMS по России.