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В Госдуме высказались о поведении Австрии в ситуации с газом

Депутат ГД Ананских: судя по ситуации с газом, Австрия живет сегодняшним днем

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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал поведение австрийского концерна OMV, не оплатившего поставки газа. По мнению парламентария, Вена живет сегодняшним днем, не задумываясь о будущем.

«День завтрашний уже не за горами. Все начнут опять говорить, просить: «А дайте нам немножко дешевого газа, а дайте нам немного нефтепродуктов». Это данность, которая есть», — подчеркнул Ананских.

Он добавил, что «мир быстро поворачивается в сторону России, а те, кто это еще не заметил — очень глупы».

21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает оправданной остановку поставок газа в Австрию. По ее словам, австрийский концерн OMV повел себя недобросовестно, решив взыскать с компании «Газпром экспорт» €230 млн в счет платежей по другому контракту. Дипломат напомнила, что четкий механизм оплаты топлива закреплен в указе президента РФ, и ранее Вена исправно его соблюдала. Однако теперь, когда условия были нарушены, заниматься «благотворительностью» Россия не собирается.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.

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