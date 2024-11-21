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Экс-советник Меркель объяснил, почему нельзя поставлять Taurus Украине

Экс-советник Меркель назвал верным решение Шольца не передавать Киеву Taurus

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John Hamilton/AP

Поставка Киеву крылатых ракет Taurus могла бы привести к значительному обострению конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

«Германская боевая система с точки зрения дальности полета имеет совершенно иное качество. Поставка Украине и применение Taurus могли бы значительно обострить [конфликт]», — сказал он.

Вад поддержал решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву более мощные на фоне ATACMS ракеты Taurus, в противном случае это бы привело к еще большей эскалации конфликта.

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«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По имеющейся информации, ракеты будут использоваться для ударов по позициям российских военных на территории Курской области.

Ранее в Финляндии оценили количество дальнобойных ракет ВСУ.

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