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В Финляндии оценили количество дальнобойных ракет ВСУ

Профессор Малинен: маловероятно, что ВСУ располагают большим числом ракет

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Украинская сторона, скорее всего, не располагает большим арсеналом дальнобойных ракет. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Количество ракет, которые, вероятно, будет иметь Украина, невелико», — заявил он.

По словам профессора, российская сторона в ответ может нанести удары по стартовым площадкам и аэродромам ВСУ. Он добавил, что скоро будут заметны изменения в конфликте.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Госдеп США подтвердил разрешение бить ракетами вглубь России.

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