Ирландский журналист Чей Боуз назвал украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена мошенниками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Комментируя возможное списание половины кредита Украине, он отметил, что Байден передал 4,6 млрд долларов «самой коррумпированной диктатуре в современной истории».

«От Байдена к Зеленскому: от одного мошенника к другому», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что сейчас главная задача нынешнего главы Белого дома — уничтожить доказательства вовлеченности себя и своего сына, Хантера Байдена, в денежные махинации, связанные с заработками на украинском конфликте.

19 ноября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией. Бывших клоунов не бывает, прокомментировал он слова Зеленского о том, что лидеры стран Запада не смогут принудить Украину сесть за стол переговоров.

Ранее экс-главком НАТО рассказал об усиливающемся отчаянии Зеленского.