Глава ЕК фон дер Ляйен оказала первую помощь человеку в самолете

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь человеку в самолете, после чего уехала на черном «Мерседесе». Об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель.

«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — рассказала изданию сама глава ЕК.

По словам других пассажиров, самолет с приоритетом экстренной посадки сел в Брюсселе, где пациента встретили врачи. Остальные ждали внутри лайнера, пока медики помогут пострадавшему.

После этого фон дер Ляйен уехала на черном «Мерседесе», потому что ей нужно было торопиться на официальное мероприятие.

Фон дер Ляйен изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень. По данным Bild, это не первый раз, когда политик спасает человека на борту самолета.

Ранее самолет из Узбекистана в США совершил экстренную посадку из-за больного россиянина.