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В Британии оценили риски от применения Украиной Storm Shadow

Sky News: разрешение бить Storm Shadow не делает ситуацию для Британии опасней

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Ukrinform TV/YouTube

Разрешение ВСУ применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России не делает ситуацию для Соединенного Королевства опаснее, поскольку Лондон всегда был «на передовой конфликта». Об этом пишет Sky News.

В материале отмечается, что Великобритания с самого начала конфликта играла значительную роль в оказании военной помощи Украине. Разрешение на использование Storm Shadow не делает ситуацию опаснее, чем она была раньше, поскольку Лондон и так на передовой конфликта, говорится в тексте.

Руководство страны взвешивало этот вопрос и пришло к выводу, что «особой разницы нет — риторика со стороны России всегда будет одной и той же», утверждают авторы.

До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории. Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, отметил, что украинские военные нанесли удары по военным объектам в России.

Ранее глава МО Украины прокомментировал применение ВСУ Storm Shadow.

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