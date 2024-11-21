Байден сообщил о планах списать миллиардные долги Украины

Уходящая администрация президента США Джо Байдена сообщила американскому конгрессу о планах списать долги Украины на общую сумму $4,65 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соотвествующие документы.

Это будет последним действием для поддержки Киева перед тем, как вновь избранный президент Дональд Трамп приступит к своим обязанностям, отметили авторы документа.

В статье отметили, что это часть долга Украины на общую сумму $9 млрд, который Киев получил в рамках одобренного конгрессом в апреле пакета допфинансирования на цели национальной безопасности объемом $60 млрд. Администрация уходящего президента утверждает, что списание части долга отвечает и национальным интересам США, а также их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО.

До этого ТАСС со ссылкой на итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе писало, что страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года. А для погашения долга будут использоваться доходы от замороженных активов РФ. Средства пойдут на военную помощь Украине, бюджетные выплаты и восстановление страны.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.