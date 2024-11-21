Экс-президент Абхазии не запрашивал помощи у России во время протестов

Абхазия не просила военной или дипломатической помощи у России во время протестов в республике. Об этом заявил экс-президент страны Аслан Бжания в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона интересовалась состоянием дел. Бжания добавил, что информировал Москву о происходящем в республике.

Аслан Бжания возглавлял страну с 2020 года. Его предшественник Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия по требованию оппозиции, лидером которой был Бжания.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Валерий Бганба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее Путин пригласил Бжанию в Москву.