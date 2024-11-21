Нетаньяху не поддерживает создание госкомиссии по расследованию нападения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится запретить создание государственной комиссии по расследованию теракта ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Channel 13.

Продвигаемый им законопроект позволит создать политическую комиссию по расследованию, во главе которой будут стоять один депутат от правящей коалиции и один депутат от оппозиции. В ее состав войдут высокопоставленные сотрудники службы безопасности.

Из публикации следует, что разница между государственной и политической комиссиями — в полномочиях, которыми они обладают. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что политическая комиссия по расследованию «не может и не будет создана». Другой оппозиционный депутат Мерав Бен-Ари также заявил, что его партия «Еш Атид» выступает против планов премьер-министра и не позволит Нетаньяху избежать ответственности за трагические события 7 октября 2023 года.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Позже началась наземная армейская операция в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.