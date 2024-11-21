Президент США Джо Байден разрешил использование ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории ввиду скорого ухода с поста. Об этом заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в интервью «Известиям».

По его словам, действия Байдена можно назвать «определенным жестом отчаяния». Эксперт подчеркнул, что никто не в курсе, поддержит ли разрешение на использование дальнобойных ракет команда избранного президента США Дональда Трампа или нет.

Кортунов добавил, что Байден использует все возможности, которые остаются в распоряжении Белого дома.

Накануне депутат нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Ральф Деккер заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России является циничным шагом с целью саботировать позицию Трампа, который намеревался урегулировать конфликт дипломатическим путем.

По мнению Деккера, очевидно, что Киев и страны »НАТО проиграют эту битву».

Ранее стало известно, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.