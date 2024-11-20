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В Нидерландах назвали саботажем разрешение Байдена бить ракетами по РФ

Депутат Деккер: Байден саботировал позицию Трампа, разрешив Киеву бить по РФ

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Unsplash

Разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России является циничным шагом действующего президента США Джо Байдена с целью саботировать позицию избранного лидера Дональда Трампа, который намеревался урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом сообщил депутат нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Ральф Деккер, передает РИА Новости.

По словам политика, США до последнего времени не позволяли украинской стороне наносить удары высокоточными ракетами ATACMS, однако «это ограничение, судя по всему, было снято».

«Использование именно этой ракеты для ударов по территории России является циничным шагом нынешнего президента США Байдена с целью «отравить» стартовую позицию нового президента Трампа посредством новой эскалации», — заявил Деккер.

Он добавил, что решение американской стороны не способно повлиять на развитие конфликта. По мнению Деккера, очевидно, что Киев и страны »НАТО проиграют эту битву».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее стало известно, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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