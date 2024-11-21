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Маск рассказал о своем влиянии на назначения в новой администрации США

Маск: решения по кандидатам в новый кабмин США принимает президент Трамп

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Многие кадровые решения о составе кабинета министров новой американской администрации принимались без участия предпринимателя Илона Маска и каких-либо консультаций с ним. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети Х.

В пояснениях «для ясности» Маск отметил, что он «высказывал свое мнение о некоторых кандидатах в кабинет министров», однако во многих случаях выбор кандидатов осуществлялся без его ведома.

«Решения на 100% принимает президент», — написал Маск.

Помимо этого Маск заявил, что ему нравится проводить время в обществе избранного президента США Дональда Трампа, поскольку он «ни разу не видел, чтобы Трамп совершил хоть один плохой поступок».

18 ноября сообщалось, что Илон Маск и советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн повздорили из-за назначений на государственные посты. Издание Axios со ссылкой на источники рассказало, что Маск поднял вопрос, не слишком ли большое влияние оказывает Эпштейн на назначения в будущей администрации. Эпштейн, в свою очередь, разозлился оттого, что Маск поставил под сомнение квалификацию его кандидатов.

Ранее Песков оценил вероятность посредничества Маска в урегулировании на Украине.

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