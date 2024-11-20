Россия и Украина могут находиться в состоянии «регулируемого конфликта» низкой интенсивности до 2030 года. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs (FA).

«Такое положение дел — конфликт низкой интенсивности и лоскутное одеяло соглашений — является функцией нескольких факторов. Во-первых, ни одна из сторон не достаточно сильна, чтобы победить другую. Во-вторых, Запад не стремится идти ва-банк», — говорится в статье.

По данным издания, с середины 2024 года ВСУ не смогли вернуть себе значительные территории, а российская сторона лишь добилась постепенных успехов на поле боя, понеся непосильные потери в людях и технике. По мнению автора, подобный сценарий отвечает интересам США из-за стремления перенаправить силы на сдерживание Китая.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее в Госдуме предсказали, когда закончится СВО.