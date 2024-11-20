Захарова прокомментировала закрытие посольств в Киеве в ожидании атак

Украина потеряла всякую ценность для Запада, судя по тому, как массово посольства стран Запада и не только объявили о закрытии посольств в ожидании российских атак по Киеву. Об этом kp.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — инструмент. После того, как он сломался — ценности больше не представляет», — заявила Захарова.

До этого посольство Азербайджана отменило прием в Киеве из-за «возросших рисков».

Утром 20 ноября посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.