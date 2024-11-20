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Азербайджанское посольство отменило мероприятие в Киеве

Посольство Азербайджана отменило прием в Киеве из-за «возросших рисков»

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Depositphotos

Посольство Азербайджана отменило прием в Киеве из-за «возросших рисков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства.

«Посольство еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно или временно проживающим на Украине, с просьбой принять соответствующие меры безопасности и следовать всем рекомендациям местных государственных органов, а также в случае сигнала воздушной тревоги переходить в убежища», — заявили в посольстве.

До этого министерство иностранных дел Украины заявило о том, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара является «информационным нагнетанием».

Утром 20 ноября посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.

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Операция на Украине
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