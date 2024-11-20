В Италии нашли способ привлечь американцев, выступающих против Трампа

Дома-убежища всего за $1 стали предлагать в Италии американцам, голосовавшим против избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти итальянской деревни Оллолаи на Сардинии.

Власти деревни создали сайт с рекламой недвижимости для тех американцев, которых не устраивает Дональд Трамп — и многие из них объявили о желании покинуть страну на время его правления.

«Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии», — указано в объявлении.

Среди обещаний — возможность приобрести участок и жилой дом примерно за $1,06, комфортные условия проживания и уединенность — в Оллолаи сейчас проживают всего 1150 человек.

До этого избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

Ранее в Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу.