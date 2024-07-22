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На Западе Зеленского призвали смириться с потерей Украиной территорий

Маасен: Зеленскому придется смириться с изменением границ Украины

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен осознать, что возврат Украины к прежним границам невозможен. Об этом заявил бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен в эфире TV Berlin.

Он считает, что Зеленский должен начать разрабатывать план прекращения огня.

«Я бы рекомендовал Зеленскому сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что он сможет победить Путина, что Россию можно расколоть или оккупировать. Еще он должен смириться с тем, что после конфликта границы будут другими», — сказал Маасен.

До этого командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакулин заявил, что командование ВСУ допускает, что Киеву придется отказаться от своих территорий ради завершения конфликта с РФ. Бакулин отмечал, что украинская армия укрепляет оборону, однако ВС РФ продолжают успешно наступать в Харьковской области.

Ранее в США заявили, что Трамп не сможет договориться с Россией.

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