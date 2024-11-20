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На Западе признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях

Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не руководит шоу

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Pilar Olivares/Reuters

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» (G20) было ясно видно, что западные страны больше не контролируют политическую повестку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Событие, которое позиционировалось как шанс для Запада и других государств продемонстрировать единство, на самом деле лишь подчеркнуло, как быстро рушится международный порядок, основанный на правилах, и что Запад уже не руководит шоу,» — отмечается в публикации агентства.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что визит президента США Джо Байдена в этом контексте был нацелен на укрепление доверия с союзниками. Тем не менее, складывается мнение, что отношения с Соединенными Штатами еще больше осложнятся, если на выборах президента снова одержит победу Дональд Трамп.

В среду газета New York Times (NYT) писала, что главы стран «Большой двадцатки» не обращали внимания на Байдена на саммите организации в Бразилии.

Саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном.

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