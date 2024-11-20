На Западе признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» (G20) было ясно видно, что западные страны больше не контролируют политическую повестку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Событие, которое позиционировалось как шанс для Запада и других государств продемонстрировать единство, на самом деле лишь подчеркнуло, как быстро рушится международный порядок, основанный на правилах, и что Запад уже не руководит шоу,» — отмечается в публикации агентства.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что визит президента США Джо Байдена в этом контексте был нацелен на укрепление доверия с союзниками. Тем не менее, складывается мнение, что отношения с Соединенными Штатами еще больше осложнятся, если на выборах президента снова одержит победу Дональд Трамп.

В среду газета New York Times (NYT) писала, что главы стран «Большой двадцатки» не обращали внимания на Байдена на саммите организации в Бразилии.

Саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном.