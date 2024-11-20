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Глава СВР заявил, что Запад осознает необходимость вести себя сдержанно с Россией

Нарышкин: Запад пытается убедить мир, что он все контролирует

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с журналом «Национальная оборона» заявил, что страны Запада и военно-политические элиты начинают все больше понимать, что с Россией нужно вести себя более сдержанно.

По его словам, западные элиты начинают осознавать, что у России серьезные намерения, поэтому нужно вести себя так, чтобы не ввязаться в полноценный конфликт.

Нарышкин добавил, что за последние несколько лет стала видна тенденция в разрыве между правящей элитой стран Запада и их народами. Например, он указал на действия бюрократии и «вереницы» президентов и премьер-министров.

Также Нарышкин заявил, что Запад настороженно встретил заявление президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины. Он считает, что расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Россией на поле боя.

Ранее в Китае оценили обновление ядерной доктрины России.

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