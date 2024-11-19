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Эрдоган объяснил запрет самолету президента Израиля

Эрдоган заявил, что для Турции было важным запретить президенту Израиля пролет

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Umit Bektas/Reuters

Для Турции было важным запретить президенту Израиля Ицхаку Герцогу пролет над территорией страны для прибытия в Баку на Климатический саммит ООН СОР-29. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Касательно визита президента Израиля в Азербайджан на саммит СОР-29, мы не разрешили ему использовать наше воздушное пространство. Есть другие маршруты, и у него есть иные возможности туда добраться. Я не знаю, были ли он там в итоге. Но мы, Турция, отныне обязаны демонстрировать свою позицию по ряду вопросов, и мы это будем делать», — заявил Эрдоган.

Выступая на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где он принимал участие в саммите G20, Эрдоган также напомнил о том, что Турция разорвала все торговые отношения с Израилем.

До этого Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля.

Израильская газета Yedioth Ahronot со ссылкой на источники также сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили эту новость.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.

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