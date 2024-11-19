Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель не считает решение Байдена об ударах по РФ шагом к «гипотетической ядерной войне»

Боррель не увидел связи между ударами по РФ и возможностью ядерной войны

close
Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит связи между разрешением на нанесение ударов по России дальнобойными американскими ракетами и «гипотетической ядерной войной». Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение Боррель выразил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

В отличие от него, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принимаемые уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе.

«Давайте скажем прямо: разрешение на удары американским оружием вглубь российской территории создает опасность мировой войны. И если это произойдет, мы потеряем все», — заявил венгерский министр.

Жозеп Боррель также уходит в отставку в самое ближайшее время, с 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кайя Каллас.

Ранее на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами