Боррель не считает решение Байдена об ударах по РФ шагом к «гипотетической ядерной войне»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит связи между разрешением на нанесение ударов по России дальнобойными американскими ракетами и «гипотетической ядерной войной». Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение Боррель выразил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

В отличие от него, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принимаемые уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе.

«Давайте скажем прямо: разрешение на удары американским оружием вглубь российской территории создает опасность мировой войны. И если это произойдет, мы потеряем все», — заявил венгерский министр.

Жозеп Боррель также уходит в отставку в самое ближайшее время, с 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кайя Каллас.

Ранее на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.