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Шесть стран Европы обвинили Россию в ведении гибридной войны

Главы МИД шести европейских стран обвинили Россию в гибридных атаках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министры иностранных дел шести европейских стран — Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши и Германии — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих государств по итогам встречи в Брюсселе.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. <...> Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создает значительные риски для безопасности», — отмечается в заявлении.

Главы МИД также обвинили Россию в ревизионизме, укреплении связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по Украине. Министры призвали укреплять НАТО, увеличивая расходы на оборону в странах альянса до 2% ВВП и выше, инвестировать в военно-промышленный комплекс ЕС и усиливать военную и экономическую поддержку Украины. Также главы МИД поддержали кредит Киеву на $50 млрд, который призван обеспечить потребности Украины на 2025 год.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие страны Евросоюза согласились взять на себя бремя поддержки Украины в контексте возможного ограничения вовлеченности США.

Ранее Эстония призвала ЕС направить войска на Украину из-за Трампа.

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