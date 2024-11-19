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Bloomberg узнал о реакции союзников Украины на удары вглубь России

Bloomberg: разрешение США бить вглубь России не сплотило союзников Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Союзники Украины не ожидают, что разрешение США наносить удары дальнобойным оружием вглубь России кардинально изменит расстановку сил на поле боя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, чиновники не считают, что решение США сейчас изменит баланс в конфликте, в котором украинские войска в последние месяцы теряют позиции.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее военный эксперт объяснил, почему удары вглубь РФ ничего не изменят.

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