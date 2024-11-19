Военный эксперт объяснил, почему удары вглубь РФ ничего не изменят

Стоит с холодным разумом смотреть на решение Вашингтона позволить Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. Он напомнил, что у РФ надежная система противовоздушной обороны (ПВО). Оборонные предприятия при этом работают в штатном режиме.

«Без истерик», — призвал Шлепченко.

Чтобы ни говорили западные эксперты, на ход специальной военной операции удары вглубь России не повлияют, продолжил эксперт. Не стоит забывать, что Украина на полном содержании Запада, который уже испытывает кризис власти.

О решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS писала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. По словам журналистов, таким образом Вашингтон хочет дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Как считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон, разрешив Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, не становится прямым участником украинского конфликта.

Ранее эксперт рассказал, как может ответить Россия, если ВСУ применят дальнобойные ракеты.