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Reuters: Трамп расширил поиски кандидата на пост главы минфина США

Reuters: Трамп рассматривает миллиардера Роуэна на пост главы минфина США

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Jonathan Ernst/Reuters

Список потенциальных кандидатов на пост главы минфина Соединенных Штатов расширился — избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на эту должность инвестора и миллиардера Марка Роуэна и экс-члена Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевина Уорша. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Агентство отмечает, что в прошедшие выходные поиски подходящей кандидатуры на этот пост «зашли в тупик», но теперь продолжаются.

В список также по-прежнему входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. По данным Reuters, кандидатуру Бессента поддерживают сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), инвестор Кайл Басс и близкий к избранному главе Белого дома экономист Стив Мур. К сторонникам Латника принадлежат предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди — младший.

На сегодняшний день должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.

16 ноября сообщалось, что переходная команда Трампа рассматривает экс-директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

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