Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о разжигании США ядерного конфликта у границ РФ

dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт установкой ракет в Европе

close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

США намеренно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе. Об этом заявил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель, передает издание dikGAZETE.

«В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран Европейского союза. Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», — заявил он.

По данным издания, американские власти хотят устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с российской стороной, чтобы разрушительные последствия легли на европейских союзников.

Сель отметил, что «безответственное, циничное и откровенно человеконенавистническое поведение» администрации США может спровоцировать угрозу для гражданского населения стран ЕС. Кроме того, по мнению автора, конфликт может закончиться «неконтролируемой эскалацией с катастрофическими последствиями в глобальном масштабе».

10 июля Белый дом опубликовал заявление от имени правительств США и ФРГ, в котором говорится, что США начнут «эпизодическое» развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, а впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее в Германии оценили вероятность размещения в стране ядерного оружия США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами