В Германии оценили вероятность размещения в стране ядерного оружия США

Соединенные Штаты пока не собираются размещать свое ядерное оружие на территории Германии, считает немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор. Об этом она заявила изданию Spiegel.

По мнению специалиста, исключать размещение ЯО в будущем нельзя, однако это потребует политического решения Штатов и ФРГ, а также ряда технических шагов по типу разработки подходящих боеголовок.

«Нет никаких указаний на то, что США планируют это в ближайшее время. Сейчас речь идет исключительно об обычных системах», — объяснила Майор.

При этом она подчеркнула, что появление в ФРГ американского оружия — это один из ключевых пунктов «концепции сдерживания» НАТО в Европе.

10 июля Белый дом опубликовал заявление от имени правительств США и ФРГ, в котором говорится, что США начнут «эпизодическое» развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, а впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ. Отмечалось, что дальнобойные огневые подразделения будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на указанное заявление сказал, что Россия будет «считать себя свободной» от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если США разместят свои вооружения в Германии.

Ранее в Германии рассказали о рисках «нападения России» на страну.