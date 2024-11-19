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Стало известно о контактах европейцев с командой Трампа ради давления на Россию

Глава МИД Цахна: Европа и команда Трампа обсуждают помощь Киеву и давление на РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что европейские чиновники и команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждают, как оказать поддержку Украине и надавить на Россию ради начала переговоров по урегулированию конфликта. Его слова приводит Financial Times.

Цахна заявил, что сейчас в Европе ведется много переговоров и много коммуникаций между собой, а также с командой Трампа по вопросу конфликта на Украине.

Он утверждает, что победа Трампа на выборах ускорила обсуждения среди союзников Украины о том, как поддержать Киев на поле боя, учитывая недавние потери. Кроме того, обсуждается давление на Россию, указал Цахна.

По словам главы МИД Эстонии, странам Европы будет очень сложно предоставить гарантии безопасности Украине без поддержки Соединенных Штатов, поскольку конфликт Москвы и Киева может перерасти в столкновение России и НАТО.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз усиливать «международную изоляцию» России, а также потребовал снятия ограничений по ударам вглубь РФ и защиты неба над территорией республики.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

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