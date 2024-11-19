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Захарова отреагировала на отсутствие Байдена на совместной фотографии на саммите G20

Захарова: Запад не смог устроить цирк с совместной фотографией на саммите G20

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Западные политики, не сумев «устроить цирк» с организацией совместной фотографии на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, решили просто не появляться на ней. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя сообщение Белого дома о том, что президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии из-за логистических проблем, а не потому что он не хотел избежать встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой. Также на фото не было канадца и итальянки», — написала Захарова.

17 ноября телеканал Fox News обратил внимание, что на совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден «неловко стоял в дальнем углу», в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра. Соответствующая публикация телеканала носила название «Никакого уважения».

В G20 входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее президента Парагвая доставили в больницу после участия в саммите G20.

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