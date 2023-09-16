Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию Артем-Приморский — 1 в Приморье, передает РИА Новости.

Как сообщается, северокорейского лидера встретили глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители правительства региона, а также 40 учеников артемовской школы №7.

Школьники поприветствовали Ким Чен Ына троекратным «Мансе!» — это корейский аналог «Ура!». Лидер Северной Кореи помахал детям и проследовал в свой автомобиль. После этого кортеж уехал со станции.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию — на своем знаменитом бронепоезде.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжит турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.