Евросоюз опасается притока беженцев с Ближнего Востока

Главы МИД стран Евросоюза обсудили угрозу притока беженцев на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе обсудили возможность притока мигрантов в блок на фоне обеспокоенности наземным наступлением Израиля на юге Ливана», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Ливане на момент начала октября насчитывается более миллиона перемещенных лиц.

До этого российский посол в Бейруте Александр Рудаков заявлял, что Россия предоставит Ливану гуманитарную помощь 3 октября. Российский дипломат добавил, что в условиях, когда «все не очень хорошо», сторонам приходится «в ручном режиме» договариваться и обсуждать вопросы, связанные с логистикой.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддержит Ливан.