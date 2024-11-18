Имущество экс-следователя Тамбиева, осужденного за рекордную взятку, потребовали изъять

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства бывшего следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства имущество Тамбиева общей стоимостью более 19,5 млн рублей», — заявил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о жилом и четырех нежилых помещениях в Одинцовском районе, а также двух мотоциклах.

Также ГП просит в иске взыскать с экс-следователя более 16 млн рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы.

8 октября бывшего московского следователя отправили в колонию на 16 лет за то, что он незаконно получил от хакеров более 7 млрд руб. в биткоинах. Пароли от своих кошельков с криптовалютой мужчина хранил прямо на личном ноутбуке в папке «пенсия». Его сообщница и бывшая подчиненная 27-летняя Кристина Ляховенко осуждена на девять лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.